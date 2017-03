Doch die Herausforderungen der Flüchtlingsaufnahme haben eine gesetzliche Neuregelung in weite Ferne rücken lassen. So lehnte die bayerische Landesregierung im Spätsommer 2016 ein Einwanderungsgesetz mit dem Hinweis ab, das sei das "völlig falsche Signal" in der Flüchtlingskrise.

Doch angesichts des wachsenden Arbeitskräftemangels dringen Vertreter der Wirtschaft weiter auf eine qualifizierte Zuwanderung, organisiert durch ein modernes Einwanderungsgesetz. Denn ohne qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland ist aus ihrer Sicht auch der Wohlstand in Deutschland in Gefahr.

Warum gelten die bisherigen Regelungen als zu kompliziert? Wieviel Zuwanderung benötigen wir in Deutschland, um unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten? Können hier nicht auch Flüchtlinge einen entscheidenden Beitrag leisten?

Gesprächsgäste:

Serap Güler , CDU-Landtagsabgeordnete in NRW, integrationspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion

, CDU-Landtagsabgeordnete in NRW, integrationspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Diana Lehmann , SPD-Landtagsabgeordnete in Thüringen, arbeitsmarkt- und migrationspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion

, SPD-Landtagsabgeordnete in Thüringen, arbeitsmarkt- und migrationspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Prof. Henrik Müller , Lehrstuhl für wirtschaftspolitischen Journalismus an der TU Dortmund

, Lehrstuhl für wirtschaftspolitischen Journalismus an der TU Dortmund Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks

