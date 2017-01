Flüchtlingsunterkunft Fünf Bewohner nach Brand festgenommen

Eine Flüchtlingsunterkunft in Hövelhof, Kreis Paderborn, nach dem Brand am 5.01.2017. (dpa/Ralf Hilker/Kreis Paderborn)

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der ostwestfälischen Gemeinde Hövelhof sind fünf Bewohner festgenommen worden.

Ein Sprecher der Bielefelder Polizei sagte, sie stünden im Verdacht, an Matratzen gezündelt zu haben. Nach dem Brand mussten 30 Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden. Weitere 24 Bewohner konnten vor Ort behandelt werden. Das Gebäude, in dem 500 Flüchtlinge wohnten, ist nahezu vollständig abgebrannt. Heute soll ein Sachverständiger den Ort begutachten.