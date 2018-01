Die Bundesregierung hält bei der Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU an ihrer bisherigen Position fest.

Aus dem Innenministerium in Berlin hieß es, dies bleibe

ein zentraler Bestandteil der Reformbemühungen für ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Bundesinnenminister der Maiziere hatte am Rande von EU-Beratungen in Sofia zuletzt die Bereitschaft signalisiert, die Diskussion über eine gleichmäßigere Verteilung vorerst auszusetzen. Dazu sagte sein Sprecher jetzt, Deutschland werde nicht auf eine grundsätzliche Klärung dieser Frage verzichten. Um bei den Reformplänen voranzukommen, wolle man aber zunächst über Fragen beraten, bei denen eine Einigungsmöglichkeit bestehe.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.