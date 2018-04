Das Bundesinnenministerium hat bestätigt, dass es einen weiteren Abschiebeflug in die afghanische Hauptstadt Kabul gegeben hat.

An Bord hätten sich 21 Männer befunden, erklärte ein Sprecher. Bei 15 Personen habe es sich um Straftäter gehandelt. Zwei weitere seien Gefährder gewesen, und vier Männer hätten hartnäckig eine Mitwirkung an der Identitätsfeststellung verweigert.



Das Flugzeug war gestern Abend in Düsseldorf gestartet. Dort hatten etwa 40 Menschen mit Transparenten gegen die Sammelabschiebung nach Afghanistan protestiert.



Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl bezeichnete die Praxis als unverantwortlich. Die Menschen erwarte in dem Land eine im hohen Maß prekäre Sicherheitslage.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.