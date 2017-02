Fluggesellschaften Lufthansa und Etihad arbeiten enger zusammen

Eine Flugbegleiterin steht in der Economy Class eines Airbus A380. (dpa / picture-alliance / Tobias Hase)

Die Fluggesellschaften Lufthansa und Etihad weiten ihre Zusammenarbeit aus.

Erstes Projekt ist ein vierjähriger Vertrag zur Bordverpflegung durch die Lufthansa-Tochter "Sky Chefs", die Etihad-Flugzeuge an 16 Flughäfen außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate versorgen soll. Auch eine grundsätzliche Übereinkunft zur Wartung von Maschinen wurde unterschrieben. Zudem vereinbarten die Gesellschaften, dass Etihad an den Drehkreuzen Frankfurt und München an die Terminals der Lufthansa umziehen wird, um weiterreisenden Fluggästen den Zugang zu Anschlussflügen zu erleichtern.