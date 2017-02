Flughäfen Warnstreiks führen in Berlin, Hamburg und Stuttgart zu Verspätungen

Eine Maschine der Air France auf dem Berliner Flughafen Tegel (picture alliance / dpa / Gero Breloer )

An den Flughäfen in Berlin, Hamburg und Stuttgart kommt es wegen Warnstreiks des Bodenpersonals zu Verspätungen.

Wie Vertreter der Gewerkschaft Verdi mitteilten, werden in Berlin-Tegel und -Schönefeld bis 11 Uhr kaum Maschinen abgefertigt. Rund 70 Flüge seien gestrichen worden. In Stuttgart sind den Angaben zufolge nur Not-Schalter besetzt. Auch aus Hamburg werden Einschränkungen gemeldet.



Verdi geht es in dem Tarifkonflikt um eine bessere Bezahlung für die Beschäftigungen und mehr Aufstiegsmöglichkeiten. Für Freitag sind neue Verhandlungen angesetzt.