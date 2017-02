Flughäfen Warnstreiks in Berlin und Hamburg

Eine Maschine der Air France auf dem Berliner Flughafen Tegel (picture alliance / dpa / Gero Breloer )

In Berlin und Hamburg müssen sich Fluggäste heute auf Beeinträchtigungen einstellen.

Seit fünf Uhr ist das Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld zu Warnstreiks aufgerufen, in Hamburg bereits seit vier Uhr. Dort sollen Mitarbeiter der Gepäckabfertigung des Terminal-Busverkehrs sowie von Reinigungsdiensten die Arbeit niederlegen. Die Ausstände dauern nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bis elf Uhr vormittags. In dem Tarifkonflikt geht es um bessere Bezahlung und bessere Aufstiegsmöglichkeiten.



Air Berlin teilte mit, dass bis elf Uhr rund 60 Flüge von und nach Berlin ausfallen. Es könne auch noch zu weiteren Streichungen kommen. Zudem seien auch starke Einschränkungen bei der Gepäckabfertigung zu erwarten. Es werde empfohlen, möglichst nur mit Handgepäck zu reisen.