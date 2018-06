Durch den Stromausfall am Hamburger Flughafen ist der Betrieb für heute komplett eingestellt worden. Ob morgen wieder Starts und Landungen möglich sind, ist nach Angaben des Unternehmens noch unsicher. Betroffen waren heute rund 30.000 Passagiere.

Sie hatten stundenlang teils vor dem Gebäude ausgeharrt, in der Hoffnung, doch noch abfliegen zu können. Ein Kurzschluss hatte den Stromausfall ausgelöst. Zur Ursache gab es keine Angaben. Eine Flughafensprecherin erklärte, der Fehler sei zwar inzwischen behoben. Völlig unklar sei aber, wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden könne.



Nach der Ankündigung, dass keine Flüge mehr starten würden, hatten sich am Nachmittag viele auf den Heimweg gemacht; andere Reisende suchten sich Hotelszimmer. Der Flughafen stellte auch Feldbetten auf. Der Hamburger Flughafen ist mit mehr als 17 Millionen Passagieren jährlich nach Angaben des Flughafenbetreibers der fünftgrößte in Deutschland.



Hier finden Sie Infos für Passagiere.

