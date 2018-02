Am Flughafen München ist die deutsche Mannschaft für die Olympischen Winterspiele verabschiedet worden.

Die Delegation startete nach Pyeongchang in Südkorea. Dort gehen insgesamt 154 deutsche Athleten an den Start. Die Eröffnungsfeier findet am Freitag statt. Am Samstag werden dann die ersten Medaillen vergeben.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.