Am Münchner Flughafen haben etwa 60 Menschen gegen eine weitere Sammelabschiebung von Asylbewerbern nach Afghanistan protestiert.

Zu der Demonstration hatte der Bayerische Flüchtlingsrat aufgerufen. Berichten zufolge soll noch heute von dem Flughafen aus eine weitere Maschine nach Kabul starten. Pro Asyl forderte die Bundesregierung auf, die Abschiebung zu stoppen. Geschäftsführer Burkhardt sagte, der Angriff auf eine Militärbasis in Masar-i-Scharif vom Freitag mit mehr als 130 Toten zeige eine neue Dimension der Unsicherheit in Afghanistan.



Mutmaßliche Taliban-Kämpfer griffen heute einen amerikanischen Stützpunkt in der Provinz Chost im Osten des Landes an. Dabei wurden nach US-Angaben mehrere Afghanen getötet. Der Anschlag überschattete den Besuch des amerikanischen Verteidigungsministers Mattis in Kabul.