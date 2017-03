Französische Sicherheitskräfte haben am Flughafen Orly bei Paris einen Mann erschossen, der Soldaten angegriffen hatte. Der Flughafen wurde evakuiert, der Flugverkehr eingestellt. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem weiteren Zwischenfall, der sich kurz vorher im Pariser Vorort Stains ereignet hatte.

Dort eröffnete ein Mann offenbar bei einer Fahrzeugkontrolle das Feuer und verletzte eine Polizistin. Die Tat in Stains hatte sich etwa anderthalb Stunden vorher ereignet.

Am Flughafen Orly entwendete der Täter nach Angaben des Innenministeriums die Waffe eines Soldaten, der zu einer Anti-Terror-Patrouille gehörte. Der Täter floh mit der Waffe in eines der Geschäfte im Terminal. Dort wurde er später erschossen. Ermittler fanden bei ihm keinen Sprengstoff. Der Flughafen wurde evakuiert, der Flugverkehr komplett eingestellt.

Die Polizei forderte Besucher per Twitter auf, sich während des laufenden Einsatzes vom Flughafen fernzuhalten.

[#Orly] On going police operation. Please respect the safety perimeter and avoid the airport area.