Der Verein "Brandenburg braucht Tegel" hat eine Volksinitiative zum Erhalt des Flughafens Tegel gestartet.

Sie wird von der FDP und den Freien Wählern unterstützt. Ziel ist es, ebenso wie in Berlin einen Volksentscheid darüber zu erreichen, ob Tegel auch nach der Inbetriebnahme des neuen Hauptstadtflughafens BER weiter betrieben werden soll. Dazu muss der Verein in einem ersten Schritt 20.000 Unterschriften zusammenbekommen. Bei dem Volksentscheid in Berlin hatte im vergangenen Jahr mit gut 56 Prozent eine Mehrheit der Wähler für die Offenhaltung von Tegel votiert.

