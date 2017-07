Bundesverkehrsminister Dobrindt hat sich für eine mögliche Weiternutzung des Berliner Flughafens Tegel ausgesprochen.

Eine Hauptstadt mit zwei Flughäfen sei gut vorstellbar, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Mittelfristig würden die Kapazitäten des neuen Hauptstadt-Flughafens BER wohl nicht

ausreichen. Der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg hatten eigentlich vereinbart, dass Tegel ein halbes Jahr nach der Eröffnung des Airports BER geschlossen wird. Die Berliner stimmen am 24. September in einem Volksentscheid über die Zukunft Tegels ab.