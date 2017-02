Flughafen Warnstreiks morgen in Berlin und Hamburg

Eine Maschine der Air France auf dem Berliner Flughafen Tegel (picture alliance / dpa / Gero Breloer )

In Berlin und Hamburg müssen sich Fluggäste morgen auf Beeinträchtigungen einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi kündigte Warnstreiks des Bodenpersonals von fünf bis elf Uhr an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld an. In Hamburg wurden die Mitarbeiter der Gepäckabfertigung des Terminal-Busverkehrs sowie von Reinigungsdiensten ab vier Uhr zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Den Angaben zufolge kann es auch zu Flugausfällen kommen. In dem Tarifkonflikt geht es um bessere Bezahlung und bessere Aufstiegsmöglichkeiten.