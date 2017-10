Der Chef der irischen Fluggesellschaft Ryanair, O'Leary, hat eindringlich an seine Piloten appelliert zu bleiben.

Laut Medienberichten veröffentlichte O'Leary einen dreiseitigen Brief, der an alle Piloten der Fluggesellschaft gegangen sei. Der Manager stellte Gehaltserhöhungen und bessere Aufstiegschancen in Aussicht. Ryanair hat zuletzt bis ins kommende Frühjahr Tausende Flüge gestrichen. Davon sind rund 400.000 Passagiere betroffen. Ryanair kämpft derzeit mit Planungsschwierigkeiten und einem Mangel an Reservepiloten.