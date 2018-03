Die irische Fluggesellschaft Ryanair will die Mehrheit der österreichischen Linie Laudamotion kaufen.

Man habe bereits den Kauf von knapp 25 Prozent an Laudamotion vereinbart, wurde mitgeteilt. Abhängig von der Zustimmung der EU-Wettbewerbshüter solle dieser Anteil so schnell wie möglich auf 75 Prozent ausgebaut werden.



Laudamotion ist der neue Name für die frühere Air-Berlin-Tochter Niki. Niki Lauda hat sie umbenannt, nachdem er Ende Januar im Bieterrennen den Zuschlag für Niki erhalten hatte.



Nach Mitteilung von Ryanair soll Lauda den Vorstand der neuen gemeinsamen Fluggesellschaft leiten.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.