Zwei Tage nach dem Absturz der iranischen Passagiermaschine ist das Wrack auf einem Gipfel im Sagros-Gebirge im Südwesten des Landes geortet worden.

Nach Angaben eines Militärsprechers müssen die Opfer wegen des gefährlichen Terrains zu Fuß abtransportiert werden. Das zweimotorige Flugzeug der Gesellschaft Aseman war am Sonntag mit 66 Menschen an Bord in einem Schneesturm gegen einen Berg geprallt. Mit Überlebenden wird nicht gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.