Nach dem Flugzeugabsturz in Kuba ist die Zahl der Todesopfer auf 111 gestiegen.

Eine der drei Frauen, die lebend aus dem Wrack geborgen wurden, erlag ihren schweren Verletzungen. Die beiden anderen Frauen schweben nach Angaben des kubanischen Gesundheitsministeriums weiter in Lebensgefahr. Die Boeing 737 einer mexikanischen Fluggesellschaft war am Freitag kurz nach dem Start in Havanna auf ein Feld gestürzt und in Flammen aufgegangen. Die Ursache ist noch unklar.

