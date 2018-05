Flugzeugabsturz in Kuba

Bei dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Kuba sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. In der Maschine befanden sich nach Behördenangaben 110 Personen einschließlich der Besatzung. Drei Frauen haben überlebt und befinden sich in Lebensgefahr.

Die meisten getöten Passagiere stammten demnach aus Kuba, es sind aber auch fünf Ausländer darunter. Der kubanische Präsident Diaz-Canel erklärte am Absturzort, Helfer bemühten sich, die Opfer zu bergen und zu identifizieren.



Bei der Maschine handelt es sich um eine Boeing 737 einer mexikanischen Gesellschaft; auch die Besatzungmitglieder stammten aus Mexiko. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Holguín im Osten Kubas und stürzte kurz nach dem Start etwa 20 Kilometer von der Hauptstadt entfernt auf ein Feld. Die Unglücksursache ist noch unbekannt.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.