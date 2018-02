Die Zahl der Opfer nach dem Flugzeugabsturz im Iran ist unklar.

Am Mittag zog die iranische Fluggesellschaft Aseman ihre bisherigen Aussagen zurück, wonach alle 66 Menschen an Bord bei dem Unglück ums Leben gekommen sind. Die Rettungskräfte hätten die Absturzstelle noch gar nicht erreicht, hieß es zur Begründung. Deshalb könne der Tod aller Passagiere noch nicht bestätigt werden.



Die Maschine war in Teheran gestartet und auf einem Inlandsflug bei rauem Wetter im Sagros-Gebirge im Südwesten des Iran abgestürzt.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.