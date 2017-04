Russland hat die Vorwürfe der polnischen Staatsanwaltschaft zurückgewiesen, eine Mitschuld am Tod des ehemaligen Präsidenten Kaczynski zu tragen.

Polen beschädige mit seinen Anschuldigungen die ohnehin schlechte Beziehung beider Länder, erklärte das russische Außenministerium. Das Unglück werde missbraucht, um politische Rechnungen zu begleichen, hieß es weiter.



Präsident Kaszynski war 2010 bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft in Warschau kündigte heute nach einer erneuten Auswertung von Beweismaterial an, die damals zuständigen Fluglotsen vor Gericht zu stellen. Ihnen werde vorgeworfen, den Absturz absichtlich verursacht zu haben. Eine erste polnische Untersuchung 2010 hatte keine Schuld auf russischer Seite festgestellt.