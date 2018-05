Flutung von Bergwerken Umgang mit den Folgen des Steinkohlebergbaus

Der Steinkohlebergbau in Deutschland geht zu Ende. Doch in den Schächten sammelt sich Grubenwasser, das ewig abgepumpt werden muss. Nun will die RAG die Bergwerke im Saarland fluten. Welche gesundheitlichen, ökologischen und finanziellen Risiken sind damit verbunden?

Eine Sendung von Tonia Koch und Thekla Jahn (Moderation)