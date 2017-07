In Deutschland können 48 Hochschulen vom kommenden Jahr an mit Fördergeldern in Millionenhöhe rechnen.

Wie die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz mitteilte, setzten sie sich mit ihren Konzepten in einem Auswahlverfahren für die von Bund und Ländern getragene Initiative "Innovative Hochschule" durch. Mit dem Programm soll der Austausch von Ideen, Wissen und Technologien mit Wirtschaft und Gesellschaft gefördert werden. Die Initiative richtet sich vor allem an Fachhochschulen sowie an kleine und mittlere Universitäten. Verteilt auf zehn Jahre stellen Bund und Länder bis zu 550 Millionen Euro für die ausgewählten Einrichtungen zur Verfügung.