2017 war politisch ein turbulentes Jahr. Die SPD erlebt ein Auf und Ab, die Union streitet sich und versöhnt sich wieder, die AfD zieht erstmals in der Bundestag ein und die FDP lässt die Jamaika-Sondierungen platzen. Die Hauptstadtstudio-Korrespondeten Gudula Geuther, Paul Vorreiter, Volker Finthammer und Katharina Hamberger blicken zurück auf das Jahr 2017 und schildern politische Ereignisse aus persönlicher Sicht.

So erzählt zum Beispiel Gudula Geuther, wie sie das Ringen um den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte wahrgenommen hat, aber auch, wie ein Thema, wie das NPD-Verbot, mit dem sie sich jahrelang beschäftigt hat, plötzlich keine Rolle mehr spielte. Volker Finthammer beschreibt das Auf und Ab bei Union und SPD. Paul Vorreiter schildert, wie er als Korrespondent, der erst seit 2017 im Hauptstadtstudio ist, die Jamaika-Sondierungsgespräche und deren Scheitern erlebt hat. Und Katharina Hamberger berichtet von ihren Eindrücken vom Wahlkampf der Union. Das und noch viel mehr gibt es in dieser Folge zu hören.

