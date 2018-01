Hat Martin Schulz seine Partei nach der Bundestagswahl in die falsche Richtung geführt? Tun die Medien, die ihn vor einem Jahr feierten, dem SPD Chef heute unrecht? Und kann es sein, dass Angela Merkel blufft? In Folge 27 des Politkpodcast diskutieren die Deutschlandfunk-Korrespondenten darüber, wer am Ende des SPD Sonderparteitags gewonnen und wer verloren hat. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen ...

