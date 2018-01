Ein bisschen ist die Bundestagswahl schon her, doch langsam zeichnet sich ein Ende der geschäftsführenden Bundesregierung ab. Das Ende der Koalitionsverhandlungen ist nun terminiert - zu Karneval soll alles bereits ausverhandelt sein und die SPD ihren Mitgliederentscheid auf den Weg bringen können. Was wird dann aus Martin Schulz? Und: wie viel Erneuerung kann man dann in die Bundesregierung auch personell einbringen?

Erneuerung gibt es auf jeden Fall bei den Grünen: Robert Habeck gilt als gesetzt. Doch ist das Rennen zwischen Anja Piel und Annalena Baerbock schon entschieden? Während die Parteispitze umbesetzt wird, hängen die Grünen-Abgeordneten weiter an ihrer etablierten Fraktionsspitze - warum eigentlich? Und was ist mit Cem Özdemir passiert?

Fragen, ein paar Antworten und viele neue Fragen - die haben in dieser Folge Barbara Schmidt-Mattern, Frank Capellan und Falk Steiner.

Wir freuen uns über Ihre Meinungen: Wenn Sie möchten, können Sie uns entweder eine E-Mail schreiben oder mit der Diktiergerätfunktion Ihres Smartphones eine kurze Sprachnachricht an uns aufnehmen und per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de senden.

