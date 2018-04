Die Woche stand im Zeichen der Europapolitik. Während Emmanuel Macron vor dem Europaparlament noch einmal für seine Reformagenda warb, versuchten Teile der CDU und CSU, die Bundeskanzlerin an Ketten zu legen. Anne Raith, die sich beim Deutschlandfunk in Köln mit Frankreich beschäftigt, Peter Kapern in Brüssel und Stephan Detjen im Berliner Hauptstadtstudio sprechen darüber, worum es Macron im Kern geht und was sein Politikverständnis von dem Merkels unterscheidet. Es geht auch um die Frage, ob es auch in Deutschland mit Blick auf die Europawahl im nächsten Jahr ein Wählerpotential für Macron gibt, der mit seiner Bewegung En Marche das Parteiensystem in ganz Europa herausfordern will.

