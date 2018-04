Die Bundesregierung steht, die Bundestagswahl ist ein halbes Jahr her - und in den Parteien gehen die Aufräumarbeiten, die Aufarbeitungen der Ergebnisse, Ereignisse und Umwälzungen weiter.

Was war das da am Wochenende bei der SPD in Wiesbaden? Wie stark, wie schwach, wie zukunftsorientiert ist diese SPD unter der Vorsitzenden Andrea Nahles? Frank Capellan war dort. In Dinslaken trafen sich Vertreter der "Alternativen Mitte", einer Formation innerhalb der AfD. Nadine Lindner hat sich das Treffen angeschaut und berichtet von der schwierigen Identitätssuche einiger in der AfD. Und Falk Steiner berichtet über die sich zuspitzende Debatte innerhalb der Linksfraktion und -partei - mit offenem Ausgang und nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Teilkonkurrenz mit Sozialdemokraten und Alternative für Deutschland einiger Sprengkraft.

Alles notwendige Prozesse? Alles Selbstbeschäftigung und -zerfleischung? Interessiert das alles die Wähler wirklich?

