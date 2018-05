Handelsstreit, Strafzölle, Verteidigungsausgaben - zwischen den USA und der EU gibt es momentan viele Dinge zu klären. In dieser Folge sprechen Stephan Detjen, der die Reise der Bundeskanzlerin nach Washington begleitet hat, Außen- und Verteidigungsexperte Klaus Remme, unser Korrespondent für die Finanz- und Wirtschaftsthemen Theo Geers und Brüsselkorrespondentin Bettina Klein darüber, wie es um die europäisch-amerikanische Freundschaft, aber auch um die Beziehung zwischen den USA und Deutschland steht. Unter anderem fragen sie sich, welche Auswirkungen Trumps Politikstil darauf hat, welche Rolle Merkel und Macron spielen und ob es die Stimmung verbessern würde, wenn auf europäischer Seite, vor allem von Deutschland mehr Geld in die Hand genommen werden würde.

Das hier istdie erste Podcast-Folge, die im linearen Pogramm des Deutschlandfunks zu hören sein wird und zwar in der Sendung "Zur Diskussion" am 02. Mai 2018 um 19:15 Uhr.

