Dass die AfD eine bürgerliche Partei sei, daran hat der Auftritt der Fraktionschefin Alice Weidel einige Zweifel geweckt – sie kassierte einen Ordnungsruf von Wolfgang Schäuble, der einkalkuliert schien. Wie gehen die politischen Akteure, die Berichterstatter damit um? Und: wie weit überdeckt das die bemerkenswerten Abgrenzungsversuche der SPD innerhalb der Koalition auf offener Bühne?

Doch nicht nur der Bundestag ist derzeit noch in der Findungsphase. Auch der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) macht neue Erfahrungen – zum Beispiel im Rahmen einer Pendelreise Kiew-Moskau-Kiew, auf der ihn Theo Geers ihn begleitet hat. Dabei ging es wie schon bei der Kanzlerinnenreise zu Donald Trump nicht zuletzt um die "Gerhard Schröder-Gedenkpipeline" NordStream2 – und die Frage von Abhängigkeiten, Druck von und auf Verbündete und Energiepolitik als zentrales Feld der Außenpolitik und dier pivotalen Rolle der dänischen Insel Bornholm und, man höre und staune, des Bergamts Stralsund.

