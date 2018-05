Dass in der BAMF-Außenstelle in Bremen nicht alles korrekt ablieft, darf als begründete Annahme gelten. Aber viele kleine Bausteine ergeben noch lange kein stimmiges Mosaik. Und was genau passiert ist und wer wofür Verantwortung trägt ist derzeit aber vor allem eines: Unklar. Wie gehen die Korrespondenten mit solchen gemischten Lagen um?

Auch rund um die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gibt es aufgeregte Berichterstattung. Die Verunsicherung ist groß, und manches ist auch tatsächlich nicht abschließend geklärt. Eine kleine Zeitreise zum Urschleim der DSGVO, ein Blick auf die Rolle der Bundesregierung über die Zeit und ein kurzer Blick auf das, was ab morgen vielleicht oder auch nicht kommen könnte.

