Folge 47 Unionsstreit: Ins Scheitern gestolpert?

Eine aufgeregte und aufregende Woche neigt sich dem Ende zu. Die Schwesterparteien CDU und CSU streiten lautstark und öffentlich. Was war denn das? Wo kam das her? Geht es um Inhalte? Um Diskurshoheit? Um die Landtagswahl in Bayern? Oder um Gesichtswahrung?

