Am Morgen noch war sie zu Gast in der Bundespressekonferenz. Ein kurzes Eingangsstatement, dann ging es los. Hölzchen, Stöckchen, quer durch den Gemüsegarten der politischen Themen fragen die Journalisten die Kanzlerin. Und versuchen dabei, ihr noch etwas zu entlocken, was sie in diesen Tagen nicht schon bereits irgendwo gesagt hat. Keine leichte Übung, und ihr Herausforderer Martin Schulz beklagt, dass er viel schärfer in die Mangel genommen würde. Am Sonntag wiederum wird der erstmals unmittelbar im Wahlkampf neben Angela Merkel stehen - beim TV-Duell. Die sechste Folge unseres Podcasts aus dem Hauptstadtstudio.