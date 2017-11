Das amerikanische Wirtschaftsmagazin "Forbes" hat Bundeskanzlerin Merkel zur mächtigsten Frau des Jahres gekürt - zum siebten Mal in Folge.

Als Gewinnerin eines harten Bundestagswahlkampfes behalte die CDU-Politikerin ihren Platz, schreibt die Zeitschrift. In der Begründung heißt es: "Deutschland ist die viertgrößte Wirtschaft nach BIP (Bruttoinlandsprodukt) und die größte, die von einer Frau angeführt wird." Auf dem zweiten Platz der "Forbes"-Liste landete Großbritanniens Premierministerin May. Sie löst dort die Demokratin Clinton ab. Die ehemalige Bewerberin um die US-Präsidentschaft rutschte nach der Wahlschlappe gegen Trump auf den 63. Platz der jährlichen Rangliste ab. Platz drei belegt Melinda Gates, Mitvorsitzende der Bill and Melinda Gates Foundation.



Für die Liste berücksichtigt "Forbes" unter anderem Vermögen, Medienpräsenz und Einfluss der jeweiligen Frauen.