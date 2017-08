Hecker sagte, nach der vierwöchigen Sommerpause seien die beiden Titelkandidaten Vettel und Hamilton dies weiterhin und vielleicht sogar noch enger zusammen gerückt. Vettel liegt sieben Punkte vor Hamilton. Beide seien dem Formel-1-Experten der FAZ zufolge auf höchstem Niveau gefahren, die Spannung nehme zu.

Beide seien so weit weg vom Rest des Fahrerfeldes, weil sie die besten Fahrer seien. Zwar seien auch die Teamkollegen Kimi Räikkönen im Ferrari und Valtteri Bottas im Mercedes sehr gute Fahrer, sie aber unterlägen leichten Schwankungen. Kleine Fehler machten den Unterschied aus. Vettel und Hamilton im Gegensatz stacheln sich Hecker zufolge möglicherweise in ihrer Rennbeziehung auf, beide seien am Limit gefahren, auch am Limit zum Fehler: "Das war schon allererste Klasse heute."

Vettel könnte für Ferrari Schumacher-Nachfolger sein

Vettel und Räikkönen haben bei Ferrari verlängert. Dass der Rennstall bis 2020 auf Vettel setze, sei "ein großes Statement für den Fahrer". Ferrari sehe ihn offenbar als denjenigen, der möglicherweise die Nachfolge von Michael Schumacher antreten kann. Und auch Vettel sei demnach wohl überzeugt, dass Ferrari auf höchstem Niveau mitspielt. All diejenigen Fahrer, die gewartet haben, dass sie für Räikkönen einsteigen können, müssten sich nun umorientieren. Bei Mercedes und Red Bull sehe es ähnlich aus, sodass es in der zweiten Reihe jede Menge Bewegung gebe.

Michael Schumacher siegte vor 25 Jahren erstmals in Spa. Den Rekordweltmeister zu überholen, sei weiterhin Ziel aller Fahrer, sagte Hecker. Schumacher ist weiterhin Rekordweltmeister: "Alle wollen 92 Rennen gewinnen, also eins mehr als er, und acht Weltmeisterschaften."

