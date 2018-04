Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Aserbaidschan gewonnen.

Mit dem ersten Saisonsieg für Mercedes übernahm er auch die WM-Führung. Der Engländer profitierte in Baku von einem Bremsfehler des deutschen Ferrari-Fahrers Sebastian Vettel, der Vierter wurde. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland schied vier Runden vor Ende wegen eines Reifenschadens aus - er lag zu dem Zeitpunkt in Führung.



Zweiter wurde Vettels finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen vor dem Mexikaner Sergio Perez von Force India.



In der WM führt Hamilton nach seinem 63. Sieg mit 70 Punkten vor Vettel (66).

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.