Zunächst hatte Lewis Hamilton mit seiner Fahrweise Sebastian Vettel leicht behindert, so Anno Hecker, dann sei Vettel vorbeigefahren und habe das Auto seines Konkurrenten leicht gerammt. Laut Formel-1-Experte Hecker ein klassisches Foul: "Man ist frustriert, steht auf und schubst den anderen weg - gefährlich in unserem Sinne war das eigentlich nicht."

Lewis Hamilton - der am Ende direkt hinter Vettel nur Fünfter wurde - sieht das Ganze so:

Mit 300 km/h durch Baku

Gefährlich am Großen Preis von Aserbaidschan in Baku ist laut Anno Hecker etwas ganz anderes: "Das Fahren durch eine Stadt mit bis zu 300 Stundenkilometern." Es sei ein sehr enger Kurs, in dem die Autos nicht ausweichen könnten - auch deshalb sei es zu mehreren kleineren Unfällen gekommen, bei denen zum Glück niemand verletzt worden sei. "Aber die herumfliegenden Trümmerteile, die sind sehr gefährlich", so Hecker. Es gab mehrere Safety-Car-Phasen sowie eine halbstündige Unterbrechung des Rennens.

Der Große Preis von Aserbaidschan hat zum zweiten Mal in Baku stattgefunden. Der autoritäre Staatschef des Landes würde die Formel 1 gern längerfristig an sich binden.

