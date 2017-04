Der Brite Lewis Hamilton startet im Formel-1-Rennen in China aus der Pole Position.

Im Qualifying in Shanghai war er in seinem Mercedes schneller als Farrari-Pilot Sebastian Vettel. Hamilton holte sich damit zum 63. Mal in seiner Karriere den besten Startplatz. Das Rennen findet am Sonntag statt. Den ersten Grand Prix der Saison vor zwei Wochen in Australien hatte Vettel vor Hamilton gewonnen.