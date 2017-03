Sebastian Vettel hat das erste Formel-1-Rennen der Saison in Australien gewonnen.

Der Ferrari-Pilot setzte sich in Melbourne vor Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton durch und feierte seinen ersten Grand-Prix-Sieg seit 18 Monaten. Den dritten Platz sicherte sich Hamiltons neuer Teamkollege Valtteri Bottas.



Vettel profitierte bei seinem Sieg auch von Hamiltons Boxen-Stopp. Der Brite steckte danach zwischen anderen Fahrern fest. Vettel fuhr später in die Box und kam unmittelbar vor seinem Rivalen mit frischen Reifen auf die Strecke zurück.



Sauber-Neuzugang Pascal Wehrlein konnte am ersten Saisonrennen nicht teilnehmen. Der 22-Jährige verzichtete auf einen Start, weil er sich wegen der Folgen einer Nackenverletzung nicht fit genug fühlte.