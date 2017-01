Formel 1 Übernahme durch Liberty Media so gut wie perfekt

Die Formel Eins hat praktisch einen neuen Eigentümer. (dpa / picture-alliance / HOCH ZWEI)

Der Verkauf der Formel 1 an den US-Konzern Liberty Media ist praktisch vollzogen.

Der Motorsport-Weltverband FIA billigte auf einer außerordentlichen Sitzung in Genf die Übernahme. Zuvor hatten die Aktionäre des Unternehmens zugestimmt. Außerdem wurde die Umbenennung der Firma in "Formula One Group" beschlossen. Inklusive der Übernahme aller Schulden soll das Geschäft ein Volumen von umgerechnet mehr als sieben Milliarden Euro haben. Es soll vor dem Start der neuen Saison Ende März in Melbourne abgeschlossen sein.