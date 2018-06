Sebastian Vettel hat sich mit einem Sieg beim Großen Preis von Kanada die Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft zurückgeholt.

Der Ferrari-Pilot verdrängte Titelverteidiger Lewis Hamilton mit einem Punkt Vorsprung von der WM-Spitze. Der Mercedes-Fahrer wurde in Montreal Fünfter. Sein Teamkollege Valtteri Bottas belegte Platz zwei, auf den dritten Platz kam der Niederländer Max Verstappen im Red Bull.



Mit seinem Erfolg in Kanada hat Vettel als vierter Fahrer der Formel-1-Geschichte und als zweiter Deutscher nach Michael Schumacher die Marke von 50 Siegen erreicht. Für Ferrari war es in Montreal der erste Sieg seit 2004, als dort Michael Schumacher gewonnen hatte.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.