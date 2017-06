Thilo Pape glaubt, dass die junge Formel-E-Serie in Zukunft für Zuschauer noch attraktiver werden könnte. Bisher müssen die Fahrer nach der ersten Hälfte des Rennens das Auto wechseln: "Die Batterien werden immer besser. Ende 2018 wird es dann eine komplett neue Batterie für alle Teams geben. Die ist dann so stark, dass sie dann das ganze Rennen durchhält." Das sei auch für viele große Hersteller ein Zeichen: "Jetzt können wir wirklich einsteigen." So habe sich Mercedes bereits einen zusätzlichen Team-Slot für die fünfte Saison gesichert. Ob das Team diesen dann auch in Anspruch nehme, sei allerdings noch offen.

Vom Berliner Zentrum auf den Flughafen Tempelhof

Trotz des wachsenden Interesses an der Rennserie der Elektrowagen musste die Formel E in diesem Jahr vom Zentrum der Hauptstadt auf den ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof ausweichen. "Die Farben im Senat haben sich getauscht und es war eine rein politische Entscheidung", so Pape.

Den neuen Austragungsort hätten die Zuschauer jedoch gut angenommen: "Wenn man sich mal die Bilder der Podiumszeremonie anschaut: Es war volle Hütte." Im Vorfeld seien rund 10.000 Tickets pro Tag für das Event verkauft worden.

