Formel-Eins-Fahrer Sebastian Vettel ist beim Rennen im japanischen Suzuka kurz nach dem Start ausgeschieden.

Grund waren Probleme mit den Zündkerzen an seinem Ferrari. Es siegte der Brite Lewis Hamilton im Mercedes, der damit seinen Vorsprung auf Vettel in der Gesamtwertung weiter ausbaute. Die Plätze zwei und drei gingen in Suzuka an den Niederländer Max Verstappen und den Australier Daniel Ricciardo.