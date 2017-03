Der Brite Lewis Hamilton startet im ersten Rennen der Formel-1-Saison aus der Pole Position.

Im Qualifying zum Großen Preis von Australien in Melbourne war er in seinem Mercedes schneller als Farrari-Pilot Sebastian Vettel. Hamilton holte sich damit zum 62. Mal in seiner Karriere den besten Startplatz. Das Rennen findet morgen statt.