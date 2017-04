In mehr als 500 Städten auf der ganzen Welt wollen heute Menschen für die Freiheit von Wissenschaft und Forschung auf die Straße gehen.

Die Hauptveranstaltung des "Marschs für die Wissenschaft" ist in Washington. Proteste sind aber auch in Australien, Brasilien, Nepal, Nigeria und Südkorea geplant. In Deutschland soll es Aktionen in etwa 20 Städten geben, darunter in Berlin, Dresden, Heidelberg und Freiburg.



Die Idee für die weltweite Aktion kommt von Wissenschaftlern aus den USA. Dort wächst seit dem Amtsantritt von Präsident Trump die Angst vor sogenannten alternativen Fakten. Die Initiatoren protestieren aber auch gegen zunehmende Einschränkungen freier Forschungsarbeit - wie zuletzt in der Türkei oder auch in Ungarn.