Forschungsprojekt Welche Macht haben Bilder?

Nie zuvor waren Bilder in so hoher Zahl und so einfach verfügbar wie in Zeiten der digitalen Medien. Doch führen solche Fotos dazu, sich Protestbewegungen anzuschließen? Das soll eine Pilotstudie der Universität Freiburg zeigen.

Diana Panke im Gespräch mit Thekla Jahn