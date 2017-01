Fort Lauderdale Bewaffneter erschießt fünf Menschen auf Flughafen

Ein Flugzeug am Airport in Fort Lauderdale. (AFP / RHONA WISE)

Auf dem Flughafen der Stadt Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida hat ein Bewaffneter mindestens fünf Menschen erschossen.

Acht weitere Personen wurden nach Angaben der örtlichen Polizei verletzt. Der Täter sei festgenommen, hieß es. Er ergab sich demnach, als er sein Magazin leergeschossen hatte. Wie der Senator Floridas, Nelson, mitteilte, handelt es sich bei dem Täter um einen 21-Jährigen Amerikaner. Dessen Bruder sagte der Nachrichtenagentur AP, der Mann sei zuletzt in psychologischer Behandlung gewesen. Die Tat ereignete sich an der Gepäckausgabe eines Terminals. Der Angreifer soll nach Behördenangaben in einem aus Anchorage in Alaska kommenden Flugzeug in Fort Lauderdale gelandet sein. Der Airport ist derzeit geschlossen und der Flugbetrieb eingestellt.