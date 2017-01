Fort Lauderdale Festgenommener Schütze hat offenbar psychische Probleme

Ein Flugzeug am Airport in Fort Lauderdale. (AFP / RHONA WISE)

Der nach einer Schießerei auf dem Flughafen von Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida Festgenommene soll psychische Probleme gehabt haben.

Er sei nach seinem Militärdienst im Irak zuletzt in Behandlung gewesen, gab der Bruder des 26-Jährigen an. Ein Polizeisprecher teilte mit, der Verdächtige habe erst im November dem FBI erklärt, die Regierung kontrolliere seinen Verstand und zwinge ihn, Videos der IS-Terrormiliz anzuschauen.



Am späten Abend hatte der Mann an der Gepäckausgabe eines Terminals fünf Menschen erschossen und acht weitere verletzt. Er wurde festgenommen, nachdem er sein Magazin leergeschossen hatte. Bei sich trug er einen Ausweis der US-Streitkräfte.