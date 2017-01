Fort Lauderdale Mutmaßlichem Schützen droht die Todesstrafe

Ein Flugzeug am Airport in Fort Lauderdale. (AFP / RHONA WISE)

Dem mutmaßlichen Schützen am Flughafen von Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida droht die Todesstrafe.

Die Staatsanwaltschaft in Miami leitete ein Strafverfahren gegen den 26-Jährigen ein. Ihm wird ein Gewaltakt mit Todesfolge vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung kann das die Hinrichtung oder lebenslange Haft nach sich ziehen. Der Irak-Veteran soll am Freitag an der Gepäckausgabe des Flughafens fünf Menschen erschossen und sechs weitere verletzt haben. Nach Angaben seiner Familie hat er psychische Probleme.