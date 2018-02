Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Parkland im US-Bundesstaat Florida haben tausende Schüler und Lehrer für schärfere Waffengesetze demonstriert.

An der Kundgebung in Fort Lauderdale nahmen auch zahlreiche Überlebende des Attentats teil. Die Schüler prangerten jene US-Politiker an, die von der einflussreichen Waffenlobby-Organisation NRA Wahlkampfgelder angenommen hatten.



Bei dem Amoklauf waren vor wenigen Tagen 17 Menschen erschossen worden.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.